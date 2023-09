Instem plc est une société basée au Royaume-Uni qui fournit des solutions informatiques au marché mondial des sciences de la vie. La société opère à travers quatre segments : Gestion des études, Solutions réglementaires, Solutions in silico et Accélération des essais cliniques. Les solutions de gestion des études offrent des logiciels qui permettent aux organisations de collecter, d'examiner, de gérer et de communiquer des données de découverte et des données précliniques. Les solutions réglementaires fournissent des logiciels, des services externalisés et des conseils pour la gestion, le stockage, le partage, la soumission et le maintien d'informations conformes aux réglementations des agences. Les solutions in silico de l'entreprise permettent aux chercheurs de générer des connaissances scientifiques par l'identification, l'extraction et l'analyse d'informations. Clinical Trials Acceleration Solutions offre des solutions technologiques et des services de conseil pour faciliter l'intégration des données, les statistiques, l'analyse et les connaissances pour les entreprises de toute taille ou de toute étape de l'analyse des essais cliniques.

Secteur Services et conseils en informatique