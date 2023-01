Deutsche Bank Research relève Instone Real Estate à 'Achat'.

FRANCFORT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research a relevé la recommandation d'Instone de "conserver" à "acheter", mais a abaissé son objectif de cours de 13 à 11 euros. L'analyste Thomas Rothäusler se montre un peu plus optimiste dans ses perspectives annuelles pour le secteur immobilier européen dans son ensemble, présentées jeudi. Il reste toutefois sceptique à l'égard des valeurs immobilières résidentielles allemandes. Ses favoris sont Gecina, CA Immobilien, Klepierre et Instone. Pour ces dernières, il estime que la valorisation est désormais trop faible et que la situation de la demande est bonne./ag/ajx

Publication de l'étude originale : 19/01/2023 / Heure non précisée dans l'étude / CET

Première diffusion de l'étude originale : 19.01.2023 / 05:01 / CET