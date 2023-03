Le promoteur immobilier Instone gagne nettement moins - baisse du dividende

ESSEN (dpa-AFX) - Le promoteur immobilier Instone Real Estate Group a subi l'an dernier les effets de la frilosité des clients face à la hausse des taux d'intérêt. En 2022, le chiffre d'affaires ajusté a baissé d'environ un cinquième sur un an, à 621 millions d'euros, a annoncé jeudi le groupe SDax à Essen. Des difficultés d'approvisionnement en matériaux de construction essentiels suite à la pandémie de Covid-19 et à la guerre en Ukraine, ainsi que la hausse des coûts de l'énergie qui s'en est suivie, se sont accompagnées d'une forte augmentation des coûts des matériaux et donc des coûts de construction, a-t-on ajouté.

Le résultat ajusté avant intérêts et impôts (Ebit) est tombé à 88,6 millions d'euros l'an dernier, contre près de 156 millions d'euros l'année précédente. Au final, le résultat ajusté après impôts a diminué de moitié environ, à 50 millions d'euros. La société prévoit de réduire le dividende à 35 centimes. Pour l'année en cours, l'entreprise vise un chiffre d'affaires ajusté de 600 à 700 millions d'euros et un bénéfice ajusté après impôts de 40 à 50 millions d'euros./mne/tih