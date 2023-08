Instructure Holdings, Inc. est une société de technologie de l'éducation. Elle propose un système de gestion de l'apprentissage (LMS), des évaluations pour l'apprentissage, des analyses exploitables et un contenu attrayant. Elle propose une plateforme d'apprentissage par le biais d'un modèle commercial de type logiciel-service. Sa plateforme d'apprentissage est composée de solutions, dont Canvas LMS, Canvas Studio, Canvas Catalog et Canvas Credentials. Canvas LMS est conçu pour offrir une formation à des clients de toutes tailles. Canvas Studio est une plateforme vidéo en ligne qui s'intègre à Canvas LMS. Canvas Catalog est un catalogue de cours et un système d'inscription qui permet aux institutions de créer et de maintenir un marché de marque pour leurs propositions de cours en ligne. Canvas Credentials est une solution de badgeage numérique qui permet aux apprenants de vérifier de manière portable leurs compétences dans le cadre d'un parcours cumulable. Ses solutions comprennent également Canvas Network, Canvas Student Pathways, Mastery Assessment, Elevate Data Sync, Elevate Data Quality, Elevate Standards Alignment et LearnPlatform.

Secteur Logiciels