Nuventive LLC a annoncé un partenariat avec Instructure Holdings, Inc. pour rationaliser l'analyse et l'amélioration des résultats des étudiants. En reliant les rapports du système de gestion de l'apprentissage (LMS) Canvas by Instructure à la plateforme d'amélioration Nuventive, les établissements peuvent agréger et désagréger les données relatives à l'apprentissage des étudiants et les analyser dans le cadre de leurs plans d'amélioration, tout en réduisant la charge de travail du corps enseignant et du personnel. En utilisant Canvas comme base de l'évaluation des étudiants, Nuventive exploite ses données pour créer de puissantes analyses interactives afin de Fournir un moyen simple d'agréger et de comprendre les résultats dans le contexte des plans et des initiatives gérés par les institutions.

Intégrer des rubriques et des résultats dans Canvas et analyser les résultats dans Nuventive. Sans avoir à saisir deux fois les données, les enseignants peuvent se concentrer sur l'utilisation des résultats. Rationalisez l'analyse des données agrégées et désagrégées sur les résultats démographiques, en exploitant les données du système d'information sur les étudiants (SIS), dans le contexte des plans et initiatives institutionnels.

Nuventive prend en charge le dernier modèle de données Canvas - Canvas Data 2 - et les données optionnelles de Canvas Outcomes. Nuventive aide les institutions à mieux utiliser leurs informations en les triant par objectif, dans le cadre de processus d'amélioration spécifiques. Le fait de disposer d'un lieu unique pour accéder aux données provenant de systèmes de gestion de l'apprentissage (LMS) tels que Canvas by Instructure, de la veille stratégique (BI), de l'intelligence artificielle (AI), de sources publiques et d'autres outils permet aux utilisateurs d'accéder à toutes les informations dont ils ont besoin au moment où ils en ont besoin pour prendre des décisions.

Cela permet aux enseignants et au personnel de gagner un temps précieux et aux institutions de tirer un meilleur parti de leurs investissements technologiques existants.