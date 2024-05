Instructure Holdings, Inc. est une société de technologie de l'éducation. La société personnalise, simplifie, organise et automatise l'ensemble du cycle de vie de l'apprentissage grâce à la technologie. Sa plateforme d'apprentissage comprend des solutions telles que Canvas LMS, Canvas Studio, Canvas Catalog, Canvas Network, Canvas Credentials, Canvas Student Pathways, Mastery Assessment, Impact, Elevate Data Sync, Elevate K-12 Analytics, Elevate Data Quality, Elevate Standards Alignment et LearnPlatform. Canvas LMS est conçu pour offrir aux clients du secteur de l'éducation de toutes tailles et de tous niveaux un ensemble complet d'outils flexibles permettant de soutenir et d'améliorer la création, la gestion et la diffusion de contenu dans le cadre d'un enseignement en face-à-face, mixte et en ligne. Canvas Studio est une plate-forme vidéo en ligne qui s'intègre à Canvas LMS et qui permet aux clients d'héberger, de gérer, d'éditer et de diffuser des expériences d'apprentissage vidéo. Canvas Catalog est un catalogue de cours et un système d'inscription. La plateforme d'apprentissage de l'entreprise soutient les éducateurs et les apprenants.

Secteur Logiciels