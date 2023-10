Insulet Corporation a annoncé que Wayde McMillan a décidé de quitter son poste de vice-président exécutif, directeur financier et trésorier, à compter du 20 octobre 2023. M. McMillan rejoindra 3M en tant que directeur financier de son activité Health Care, dont 3M a annoncé son intention de faire une société indépendante. Lauren Budden, vice-présidente du groupe, directrice de la comptabilité et contrôleuse, assumera les responsabilités supplémentaires de directrice financière et trésorière par intérim jusqu'à ce qu'un successeur permanent soit nommé.

Mme Budden a rejoint Insulet en avril 2019 et est une dirigeante chevronnée avec plus de 25 ans d'expérience en finance et en comptabilité. Insulet a lancé un processus de recherche pour identifier le prochain directeur financier de la société. Lauren Budden est vice-présidente du groupe, directrice de la comptabilité et contrôleuse d'Insulet depuis mars 2022.

Elle a rejoint Insulet en 2019 en tant que vice-présidente, directrice de la comptabilité et contrôleuse. Avant Insulet, Mme Budden était vice-présidente et directrice de la comptabilité chez Gulf Oil, un distributeur privé de carburants. Auparavant, Mme Budden a occupé des postes à responsabilité croissante chez Medtronic plc, une entreprise mondiale de dispositifs médicaux, et Covidien plc, une entreprise mondiale de produits de santé et un fabricant de dispositifs et de fournitures médicaux acquis par Medtronic en 2015, notamment en tant que vice-présidente de la planification et de l'analyse financières pour le groupe des thérapies mini-invasives de Medtronic, et vice-présidente de l'information externe chez Covidien.

Mme Budden a commencé sa carrière chez PricewaterhouseCoopers, une société multinationale de services professionnels. Elle est titulaire d'une licence en sciences du Boston College et d'une maîtrise en administration des affaires de l'université du Massachusetts, à Amherst. Mme Budden est expert-comptable.