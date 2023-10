Insulet Corporation est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de dispositifs médicaux destinés à l'amélioration de la vie des personnes diabétiques insulino-dépendantes. En outre, le groupe propose des systèmes d'administration sous-cutanée de médicaments non insuliniques utilisés dans plusieurs domaines thérapeutiques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - systèmes d'insulinothérapie par pompe (95,6%) : systèmes de gestion et d'administration continue d'insuline (marques Omnipod® et Omnipod DASH®) et systèmes d'administration automatisée d'insuline (marque Omnipod® 5) ; - systèmes d'administration de médicaments non insuliniques (4,4%) : notamment seringues préremplies pour le kit Neulasta® Onpro® (destiné au traitement des neutropénies chez les patients traités par chimiothérapie). A fin 2022, le groupe dispose de 2 sites de production implantés aux Etats-Unis et en Chine. 72,2% du CA est réalisé aux Etats-Unis.