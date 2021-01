Insulet : Le système Omnipod DASH® d'Insulet est maintenant offert au Canada

Insulet Corporation (NASDAQ : PODD) (Insulet ou la société), chef de file mondial dans le domaine des pompes à insuline sans tubulure avec le système de gestion de l’insuline Omnipod® (système Omnipod), a annoncé aujourd’hui le lancement du système de gestion de l’insuline Omnipod DASH® (système Omnipod DASH) au Canada.

« Nous sommes ravis d’offrir au Canada ce système d’administration d’insuline pratique et facile à utiliser », déclare Bret Christensen, directeur commercial d’Insulet. « Grâce à l’élégant gestionnaire personnel de diabète (GPD) à écran tactile du système Omnipod DASH et aux avantages actuels du traitement par Pod, les utilisateurs canadiens profiteront d’une liberté, d’une flexibilité et d’une discrétion accrues afin de simplifier la prise en charge de leur diabète. »

Le système Omnipod DASH combine un Pod portatif étanche1 et sans tubulure avec un GPD à écran tactile facile à utiliser. Le GPD portatif, semblable à un téléphone intelligent, est doté d’une interface intuitive qui permet aux clients de contrôler le Pod à distance (sans fil) afin d’administrer un débit d’insuline basale et des doses de bolus personnalisables. Le Pod peut administrer une perfusion d’insuline en continu pendant jusqu’à 72 heures2 et simplifie la vie des gens en leur permettant de dire adieu aux injections quotidiennes.

« Le système Omnipod fait partie intégrante de la prise en charge de mon diabète depuis 2013, et je suis très heureuse que le système Omnipod DASH arrive au Canada », déclare Esther Funk, infirmière autorisée et formatrice certifiée en utilisation de la pompe atteinte de diabète de type 1. « Grâce à sa configuration, l’écran tactile est facile à utiliser. Merci à Insulet de continuer à offrir de nouvelles options novatrices pour la prise en charge du diabète. »

« En ce qui concerne le système Omnipod DASH, je suis surtout emballée par le dispositif de suivi des sites du Pod, un outil qui m’aidera à faire la rotation des sites d’application du Pod pour que l’insuline puisse être absorbée de façon plus efficace », indique Rebecca Redmond, qui sera l’une des premières personnes au Canada à utiliser le système Omnipod DASH. « Voilà l’une des façons dont Omnipod DASH favorise une prise en charge plus efficace et proactive du diabète. J’ai aussi hâte de découvrir le nouvel écran tactile, qui ressemble à un téléphone intelligent. »

Insulet prévoit de procéder au lancement du système Omnipod DASH au Canada une province à la fois tout au long de 2021, de façon à coïncider avec le remboursement du produit par les programmes de santé provinciaux.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.omnipod.com.

1. Le Pod est étanche (norme d’étanchéité IPX8) jusqu’à une profondeur de 7,6 mètres pendant 60 minutes. Le GPD n’est pas étanche.

2. Jusqu’à 72 heures de perfusion d’insuline en continu.

À propos du système Omnipod DASH® :

Le système de gestion de l’insuline Omnipod DASH est le premier et le seul dispositif sans tubulure pouvant fournir jusqu’à trois jours d’insuline en continu. De conception unique, il comprend seulement deux composants : un Pod portatif léger et étanche sans tubulure contrôlé par un système de commande à écran tactile aux allures d’un téléphone intelligent et qui prend en charge la technologie Bluetooth®, ce qui permet de réduire au minimum le matériel à transporter. Le système Omnipod DASH permet aux personnes atteintes de diabète de type 1 ou aux personnes insulinodépendantes atteintes de diabète de type 2 de contrôler leur perfusion d’insuline de façon discrète et intelligente, en toute simplicité. Le système Omnipod DASH, autorisé par la FDA en juin 2018, est la seule pompe à insuline dotée des certifications DTSec et ISO 27001 concernant la cybersécurité et la sécurité de l’information.

À propos d’Insulet Corporation

Insulet Corporation (NASDAQ : PODD), dont le siège social est situé au Massachusetts, est une société novatrice d’appareils médicaux déterminée à simplifier la vie des gens atteints de diabète et d’autres maladies grâce à son système Omnipod. Le système de gestion de l’insuline Omnipod propose une solution unique pour remplacer les méthodes classiques d’administration d’insuline. De conception simple et portative, le Pod jetable permet l’administration d’insuline en continu pendant jusqu’à trois jours, et ce, sans avoir à voir ni à manipuler d’aiguille. Insulet tire également profit de la conception unique de son Pod en adaptant sa plateforme technologique Omnipod à l’administration sous-cutanée d’autres médicaments que l’insuline dans d’autres domaines thérapeutiques. Pour en savoir plus, rendez-vous sur les sites : www.insulet.com et www.omnipod.com.

Déclarations prospectives :

Le présent communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives portant sur les attentes, les projections, les intentions, les croyances ou les stratégies d’Insulet concernant l’avenir. Ces déclarations sont fondées sur les attentes et croyances actuelles de la société quant aux futurs développements et à leurs possibles effets sur Insulet. Rien ne garantit que les futurs développements ayant une incidence sur Insulet seront ceux anticipés. Ces déclarations prospectives sont associées à un certain nombre de risques, d’incertitudes (dont certaines échappent au contrôle de la société) ou d’autres hypothèses qui peuvent faire en sorte que les résultats ou le rendement réels soient sensiblement différents de ceux exprimés ou sous-entendus dans les déclarations, ainsi qu’à d’autres risques et incertitudes décrits dans la section sur les facteurs de risque du rapport annuel avec formulaire 10-K, lequel a été déposé auprès de la Securities and Exchange Commission en février 2020, et dans d’autres documents déposés périodiquement auprès de la Securities and Exchange Commission. Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se concrétisaient ou si les hypothèses se révélaient infondées, les résultats réels pourraient être sensiblement différents de ceux projetés dans les déclarations prospectives. Insulet n’est pas tenue d’actualiser ou de réviser les déclarations prospectives.

© Insulet Corporation, 2020. Omnipod et Omnipod DASH sont des marques de commerce ou des marques déposées d’Insulet Corporation aux États-Unis et dans d’autres territoires. Tous droits réservés. La lettre de marque Bluetooth® est une marque déposée détenue par Bluetooth SIG, Inc. Toute utilisation de cette marque par Insulet Corporation est soumise à une licence.

