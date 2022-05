La Bourse se replie après le rallye de la semaine dernière, l'inflation étant au centre des préoccupations.

Les trois principaux indices de Wall Bourse ont clôturé en baisse mardi, après un rallye la semaine dernière, alors que la volatilité des marchés pétroliers a maintenu l'inflation galopante au centre des préoccupations et que les investisseurs ont réagi aux commentaires bellicistes d'un responsable de la Réserve fédérale.

Après avoir surperformé plus tôt dans la session, le secteur de l'énergie du S&P a perdu du terrain après un rapport selon lequel certains producteurs exploraient l'idée de suspendre la participation de la Russie à l'accord de production de l'OPEP+.

La politique de la Réserve fédérale était également au centre des préoccupations des investisseurs, le président américain Joe Biden et le président de la Fed Jerome Powell s'étant rencontrés mardi pour discuter de l'inflation, dont M. Biden a déclaré avant la réunion qu'elle était sa "priorité absolue".

Cette déclaration a été faite après que le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, ait déclaré lundi que la banque centrale américaine devrait être prête à relever les taux d'un demi-point de pourcentage à chaque réunion à partir de maintenant jusqu'à ce que l'inflation soit jugulée de manière décisive.

"Le marché essaie de comprendre la fin de partie pour la Fed", a déclaré Jack Janasiewicz, gestionnaire de portefeuille chez Natixis Investment Management solutions.

Et alors que la baisse des prix des matières premières serait une bonne nouvelle pour les actions à plus long terme, l'impact du rapport sur l'OPEP et la Russie sur le secteur de l'énergie a peut-être un peu effrayé le marché plus large mardi.

"C'est le genre de chose qui met le marché sur les nerfs", a déclaré Janasiewicz. "Quand nous avons commencé, le secteur qui nous menait à la hausse était l'énergie".

À la clôture de la séance, le plus grand perdant parmi les 11 principaux secteurs industriels du S&P était l'énergie, en baisse de 1,6 %.

Les seuls secteurs gagnants étaient les biens de consommation discrétionnaire, en hausse de 0,8 %, Amazon.com étant le plus grand soutien du S&P pour une seule action, et les services de communication, en hausse de 0,4 %, Google étant le deuxième plus grand contributeur.

Le Dow Jones Industrial Average a perdu 222,84 points, soit 0,67 %, à 32 990,12, le S&P 500 a perdu 26,09 points, soit 0,63 %, à 4 132,15 et le Nasdaq Composite a perdu 49,74 points, soit 0,41 %, à 12 081,39.

Les trois indices s'étaient repris la semaine dernière pour mettre fin à une série de pertes qui durait depuis des décennies.

Avec la baisse de mardi, le S&P et le Dow sont essentiellement inchangés pour le mois de mai. Le Nasdaq a affiché une baisse mensuelle de 2 %.

"Il y a trop de préoccupations en ce moment pour que les marchés fassent un saut en V", a déclaré Carol Schleif, chef adjoint des placements chez BMO Family Office, qui voit les actions évoluer latéralement pendant un certain temps en raison d'incertitudes, notamment la guerre Russie-Ukraine, l'économie mondiale et l'inflation, ainsi que la politique de la Fed.

"Les prix de l'énergie en sont une partie, car à la marge, ils ont vraiment un impact sur la propension des gens à dépenser. Les gens remarquent vraiment la hausse des prix à l'épicerie", a-t-elle déclaré.

Plus tôt dans la journée, des données ont montré que la confiance des consommateurs américains s'est légèrement affaiblie en mai dans un contexte d'inflation élevée persistante et de hausse des taux, tandis qu'une lecture distincte a montré que la croissance des prix de l'immobilier américain s'est réchauffée de manière inattendue pour atteindre des niveaux record en mars.

Les autres données clés attendues cette semaine sont les chiffres mensuels de l'emploi non agricole pour des indices sur le marché du travail.

Les actions américaines de Yamana Gold Inc ont grimpé de 3,7 % après que le mineur sud-africain Gold Fields Ltd ait accepté d'acheter le mineur canadien dans le cadre d'une transaction par actions de 6,7 milliards de dollars.

Dexcom Inc a clôturé en hausse de 3 % après que le fabricant de systèmes de surveillance du glucose ait démenti un rapport sur les pourparlers de fusion avec le fabricant de pompes à insuline Insulet Corp.

Les émissions en baisse ont été plus nombreuses que les émissions en hausse sur le NYSE dans un rapport de 1,82 contre 1 ; sur le Nasdaq, un rapport de 1,44 contre 1 a favorisé les baisses.

Le S&P 500 a affiché quatre nouveaux sommets de 52 semaines et 29 nouveaux bas ; le Nasdaq Composite a enregistré 53 nouveaux sommets et 58 nouveaux bas.

Sur les bourses américaines, 15,52 milliards d'actions ont changé de mains mardi, contre une moyenne mobile sur 20 jours de 13,25 milliards.