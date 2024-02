Insurance Australia Group Limited est une compagnie d'assurance générale basée en Australie. La société exerce ses activités en Australie et en Nouvelle-Zélande. Ses segments comprennent Direct Insurance Australia, Intermediated Insurance Australia et New Zealand. Son secteur Direct Insurance Australia fournit des produits d'assurance générale aux particuliers et à certaines entreprises, vendus directement aux clients, principalement sous les marques NRMA Insurance, SGIO et SGIC, la marque RACV dans l'État de Victoria (par le biais d'une relation de distribution et d'une coentreprise de souscription avec RACV), ainsi que les marques CGU Insurance et ROLLiN' Insurance. Son segment Intermediated Insurance Australia fournit principalement des produits d'assurance générale pour les entreprises, et certains pour les particuliers, vendus aux clients par des intermédiaires, y compris des courtiers, des représentants autorisés et des partenaires de distribution, principalement sous les marques CGU Insurance et WFI, ainsi que sous la marque Coles Insurance par le biais d'un accord de distribution avec Coles.

Indices liés S&P/ASX 200