L'autorité britannique de surveillance des marchés a ordonné à plus de 1 000 banques, assureurs et sociétés de courtage de déclarer le nombre de cas de harcèlement sexuel, de discrimination et d'autres fautes non financières qu'ils ont enregistrés depuis 2021, ainsi que la manière dont ils les ont traités.

En janvier, la Financial Conduct Authority (FCA) a promis aux législateurs d'enquêter sur la manière dont les sociétés de services financiers traitent ce type d'inconduite, les victimes se plaignant d'être souvent réduites au silence ou forcées de démissionner.

L'opinion selon laquelle le secteur financier londonien reste un "club de vieux garçons" dans lequel les auteurs d'abus agissent apparemment en toute impunité s'est répandue après les allégations d'agression sexuelle et de mauvaise conduite portées contre le fondateur de fonds spéculatifs Crispin Odey et des fonctionnaires de la Confédération de l'industrie britannique (CBI) l'année dernière.

M. Odey a nié avoir commis des actes répréhensibles, mais son fonds spéculatif a été fermé. La CBI a déclaré qu'elle avait licencié un petit nombre d'employés qui n'avaient pas respecté des "normes de conduite élevées".

La FCA a déclaré mercredi qu'elle avait envoyé des avis au titre de l'article 165 - en vertu desquels elle a le pouvoir de contraindre les entreprises à produire des informations - à 184 banques d'investissement, 217 assureurs commerciaux, 349 intermédiaires d'assurance et 288 courtiers en gros.

L'absence de réponse peut entraîner un blâme public, une amende ou une perquisition. La notification signifie également que les entreprises peuvent se conformer à la loi même si elles ont signé des accords de non-divulgation (NDA), a fait remarquer un avocat.

La FCA souhaite obtenir des données de haut niveau sur le nombre d'incidents de mauvaise conduite non financière depuis 2021, la manière dont ils ont été détectés et les résultats, y compris les accords de non-divulgation et les audiences devant les tribunaux du travail, afin d'avoir une meilleure vue d'ensemble du problème.

Elle demande également le nombre de cas impliquant des cadres supérieurs et l'endroit où les incidents ont eu lieu : au bureau, en travaillant à domicile, en travaillant hors site ou dans des situations sociales liées au travail.

Dans l'avis adressé à la Lloyd's of London, à ses agents et intermédiaires d'assurance, la FCA a déclaré que le marché de gros de l'assurance avait "un long chemin à parcourir pour instaurer une culture inclusive" et a demandé une réponse pour le 5 mars.

La Lloyd's, qui réglemente les fautes non financières dans ses rangs, a déjà reconnu l'existence de problèmes de harcèlement sexuel et de consommation d'alcool en journée sur le marché commercial, qui emploie près de 50 000 personnes.

"La Lloyd's travaille avec la FCA pour soutenir l'enquête et les réponses de notre marché", a déclaré un porte-parole.

Les législateurs se sont déclarés consternés par l'ampleur du problème dans le secteur financier après que 40 femmes travaillant dans 30 sociétés financières leur ont expliqué, sous le couvert de l'anonymat, que les victimes étaient généralement contraintes de changer d'équipe, de partir ou de se taire en signant des accords de non-divulgation.

La FCA, qui a déclaré que les fautes professionnelles non financières étaient prises en compte dans l'évaluation de l'aptitude des personnes à travailler dans la finance, a indiqué qu'elle pourrait publier des données agrégées, mais qu'elle veillerait à ce que les entreprises individuelles ne puissent pas être identifiées.