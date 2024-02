Selon des données communiquées en exclusivité à Reuters, un nombre restreint mais croissant d'adolescents américains ont commencé l'année dernière un traitement avec Wegovy, le médicament amaigrissant de Novo Nordisk, un nouvel outil puissant pour lutter contre les taux record d'obésité pédiatrique.

Au cours des 10 premiers mois de 2023, 1 268 enfants âgés de 12 à 17 ans ayant reçu un diagnostic d'obésité ont commencé à prendre Wegovy, selon les données de réclamations d'assurance américaines compilées par la société de technologie de la santé Komodo Health.

En 2022, seuls 25 enfants se sont vu prescrire ce médicament, qui n'a reçu l'approbation des États-Unis pour l'utilisation chez les adolescents qu'en décembre de la même année. Un mois plus tard, l'influente Académie américaine de pédiatrie a recommandé que les médicaments pour la perte de poids soient proposés aux enfants souffrant d'obésité à partir de l'âge de 12 ans.

Les données Medicaid obtenues par Reuters dans cinq États, dont le Michigan, le Minnesota et le Wisconsin, montrent une augmentation similaire de l'utilisation de Wegovy. Les chiffres globaux restent faibles, avec au moins 464 enfants dans les cinq États qui se sont vus prescrire le médicament depuis janvier 2022.

Ce chiffre ne tient pas compte des prescriptions achetées sans assurance maladie, ni de l'utilisation non autorisée de deux traitements similaires pour le diabète de type 2, l'Ozempic de Novo et le Mounjaro d'Eli Lilly.

Malgré cela, il s'agit d'une goutte d'eau dans l'océan, puisque près de 20 % des enfants américains, soit environ 14,7 millions, souffrent d'obésité, selon les estimations fédérales.

Mais les données indiquent que les familles sont de plus en plus disposées à adopter Wegovy, le premier traitement hautement efficace de l'obésité, à l'exception de la chirurgie. L'utilisation de l'injection hebdomadaire peut être très coûteuse et les données sur les risques et les avantages à long terme sont limitées.

"J'utilise ces médicaments chaque fois que je le peux. Contrairement aux adultes, pour lesquels il s'agit d'une opération de sauvetage, nous avons beaucoup plus de chances de prévenir la maladie chez les enfants et les adolescents", a déclaré le Dr Suzanne Cuda, directrice médicale d'Alamo City Healthy Kids and Families à San Antonio, au Texas. Cuda a été conseillère de Novo Nordisk sur l'obésité pédiatrique.

L'obésité a été associée à de nombreux problèmes de santé graves, notamment le diabète, les maladies cardiaques et le cancer.

Au cours des années précédentes, un nombre beaucoup plus restreint d'adolescents s'est vu prescrire Novos Saxenda, qui a été approuvé pour la perte de poids chez les adultes en 2014 et pour les adolescents en 2020. Saxenda agit de la même manière que Wegovy pour réduire l'appétit, mais entraîne en moyenne une perte de poids moins importante. Ces deux médicaments appartiennent à une classe de thérapies connues sous le nom d'agonistes du GLP-1.

Les données de Komodo montrent que 378 adolescents se sont vus prescrire du Saxenda au cours des dix premiers mois de 2023. Ce chiffre est en baisse par rapport aux 567 patients qui ont commencé à utiliser le médicament en 2022. De 2018 à 2021, 266 adolescents ont reçu de nouvelles prescriptions de Saxenda.

LA DÉCISION D'UNE FAMILLE

Billy Small Jr. d'Oakland, en Californie, a déclaré que lui et sa famille étaient initialement réticents à mettre leur fils de 15 ans sous Wegovy. Ils s'inquiétaient des effets secondaires tels que les nausées, les vomissements et autres problèmes gastro-intestinaux, ainsi que des risques potentiels inconnus d'une utilisation à long terme.

L'essai clinique de Novos sur le Wegovy chez les adolescents a duré environ 18 mois.

Leur fils, Billy Small III, mesurait 1,75 m et pesait 176 kg à l'époque. Leur pédiatre l'a averti qu'il présentait un risque accru de développer un diabète de type 2 et une maladie cardiaque. On lui avait déjà diagnostiqué de l'asthme.

"Nous avons demandé à Billy ce qu'il en pensait. Il voulait juste que le poids disparaisse", raconte son père.

Depuis qu'il a commencé à prendre Wegovy en mars 2023, Billy a perdu environ 90 livres, soit 23 % de son poids total. Le médicament était couvert par le plan Medicaid de la famille.

L'appétit de Billy a fortement diminué et il a rarement ressenti d'effets secondaires. Il a commencé à rejoindre ses amis pour aller au cinéma et jouer au basket-ball et a commencé à aller à la salle de sport avec son père.

"Le poids était difficile à supporter pour sa confiance en lui", a déclaré Billy Small Jr. à propos de son fils, aujourd'hui âgé de 16 ans. "Sa qualité de vie est déjà 100 fois supérieure à ce qu'elle était.

Novo et Eli Lilly testent tous deux leurs médicaments amaigrissants sur des enfants de 6 ans. Le médicament de Lilly, le tirzepatide, n'est autorisé que pour les adultes aux États-Unis, sous la marque Mounjaro pour le diabète de type 2 et Zepbound pour la perte de poids.

Lilly a déclaré qu'elle ne pouvait pas faire de commentaires sur "les plans futurs pour le tirzepatide chez les enfants ou les adolescents, car les essais cliniques sont toujours en cours".

Novo a déclaré qu'il y a environ 175 millions d'enfants et d'adolescents souffrant d'obésité dans le monde, et que pour certains, un régime hypocalorique et une augmentation de l'exercice physique peuvent ne pas suffire.

ÉPIDÉMIE MONDIALE

Les États-Unis font partie d'une poignée de pays qui essaient de nouveaux médicaments pour la perte de poids chez les jeunes. Les leçons tirées de cette expérience pourraient être utiles aux responsables de la santé dans d'autres pays. Novo a déclaré que le médicament avait reçu des autorisations similaires pour les jeunes l'année dernière en Allemagne, au Royaume-Uni, au Danemark et dans les Émirats arabes unis.

Sans couverture d'assurance, Wegovy peut coûter jusqu'à 1 300 dollars par mois aux États-Unis. Les données recueillies jusqu'à présent montrent que la majorité des personnes qui arrêtent de prendre le médicament reprennent une grande partie du poids perdu. Il n'est pas certain qu'il existe des moyens d'éviter d'utiliser ce médicament tout au long de la vie.

Komodo a examiné les demandes d'assurance maladie concernant près de 20 millions d'enfants, soit environ 80 % de la population américaine âgée de 12 à 17 ans. Parmi ces patients, 2,25 millions d'adolescents ont fait l'objet d'un diagnostic d'obésité dans leurs demandes de remboursement au cours de la période de près de six ans examinée. L'analyse a été réalisée sur la base des demandes de remboursement closes jusqu'en octobre 2023.

Certains experts médicaux appellent à la prudence en raison du manque de preuves sur la façon dont ces médicaments peuvent affecter le développement.

Le groupe de travail américain sur les services préventifs (U.S. Preventive Services Task Force) a recommandé des conseils intensifs, notamment une thérapie comportementale et une éducation nutritionnelle, plutôt que des médicaments, pour aider les enfants qui ont besoin de perdre du poids.

"Nous ne savons pas vraiment ce que ces médicaments font dans le contexte de la croissance de l'enfant", a déclaré le Dr Dan Cooper, professeur distingué de pédiatrie à l'université de Californie à Irvine.