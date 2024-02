(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des résultats des sociétés cotées à Londres, publiés jeudi et non rapportés séparément par Alliance News :

Vanquis Banking Group PLC - Prêteur basé à Bradford, Angleterre - Confirme que les activités ont été largement conformes à ses attentes, et s'attend maintenant à déclarer un bénéfice avant impôt ajusté d'environ 25 millions de livres sterling pour 2023, en baisse par rapport aux 126,6 millions de livres sterling pour 2022. Elle publiera ses résultats annuels le 27 mars.

Capital for Colleagues PLC - Investisseur basé à Warminster, en Angleterre, dans des entreprises détenues par leurs employés - déclare avoir "réalisé de nouveaux progrès solides au cours de l'année [clôturée le 31 août] dans un contexte économique toujours difficile". La valeur nette d'inventaire au 31 août était de 81,99 pence, soit une hausse de 10 % par rapport à 74,49 pence l'année précédente. Le bénéfice avant impôt pour l'exercice 2023 s'élève à 1,7 million de GBP, contre 1,4 million de GBP l'année précédente. Le chiffre d'affaires passe de 492 000 GBP à 887 000 GBP, tandis que le gain de juste valeur sur les investissements passe de 1,5 million GBP à 1,8 million GBP. La société déclare un dividende final de 2,00 pence par action. Elle déclare que son pipeline contient de nouvelles opportunités d'investissement intéressantes et espère annoncer "un nouvel investissement passionnant dans un avenir proche".

Water Intelligence PLC - Société de services de détection de fuites basée à Londres - Déclare que depuis le début de l'année 2024, elle a signé deux contrats nationaux entre sa filiale American Leak Detection et "des compagnies d'assurance nationales de premier plan aux [États-Unis]". Les contrats seront lancés le 1er février et "renforcent le leadership de la marque ALD dans la fourniture de solutions pour les sinistres liés à l'eau, qui est l'une des plus grandes sources de sinistres sur le marché américain de l'assurance habitation". Le premier contrat est une extension pluriannuelle d'un contrat national existant, incluant une augmentation de prix ; le second est un nouveau contrat avec un leader du marché résidentiel haut de gamme.

Henderson Opportunities Trust PLC - fonds d'investissement londonien géré par Janus Henderson Fund Management UK Ltd, axé sur les petites entreprises britanniques - annonce un rendement total négatif de 9,3 % pour l'exercice clos le 31 octobre, contre un rendement négatif de 7,6 % pour l'exercice précédent. L'indice de référence, le FTSE All-Share Index, affiche une performance positive de 5,9%. La valeur liquidative à la fin de l'année était de 1 035,2 pence, en baisse par rapport à 1 173,7 pence. L'actif net passe de 92,7 millions de livres sterling à 81,8 millions de livres sterling. Déclare un dividende annuel de 35,5 pence par action, en hausse par rapport aux 34,0 pence de l'année précédente. Déclare que les perspectives restent incertaines, mais que depuis la fin de l'année, le marché britannique montre des signes de reprise. Estime que les sociétés dans lesquelles elle investit sont "bien positionnées pour prospérer dans ces circonstances", bien que l'exercice 2023 ait été "très difficile".

Anexo Group PLC - Société intégrée de location de crédit et de services juridiques basée à Liverpool, Angleterre - Déclare que ses activités sont conformes aux prévisions de la direction et qu'elle s'attend à ce que le bénéfice avant impôt pour 2023 soit largement conforme aux attentes du marché. Elle signale également qu'une audience de la High Court s'est tenue la semaine dernière pour entendre des arguments concernant les affaires d'émissions de moteurs diesel, et qu'elle attend la confirmation par le tribunal des conditions des prochaines ordonnances de litige de groupe. Elle indique qu'il y aura une audience sur la gestion des coûts en mai, avec d'autres périodes de procès en octobre et février 2025. Cette dernière date sera la première date de procès pour l'affaire Mercedes.

LSL Property Services PLC - Fournisseur de services aux intermédiaires hypothécaires et aux agences immobilières franchisées, basé à Newcastle Upon Tyne, Angleterre - Les résultats de 2023 sont "conformes aux attentes du conseil d'administration" suite au "dernier trimestre positif". Il dit qu'il reste "confortable" que les bénéfices de 2024 seront "matériellement supérieurs" à ceux de 2023. Cependant, les recettes du groupe provenant des activités poursuivies diminuent, passant de 217 millions de livres sterling à 144 millions de livres sterling. Le bénéfice d'exploitation sous-jacent du second semestre 2023 a montré une amélioration significative par rapport au premier semestre, et son activité Financial Services Network a donné une performance résistante "avec une rentabilité légèrement supérieure au plan". La division Estate Agency continue d'enregistrer des résultats supérieurs aux attentes, et la division Surveying a montré des signes d'amélioration au cours des derniers mois malgré une activité modérée sur le marché de l'évaluation.

