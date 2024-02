PSC Insurance Group Limited est une société de services d'assurance diversifiée basée en Australie. La société opère principalement en Australie, au Royaume-Uni, à Hong Kong et en Nouvelle-Zélande. Ses activités s'articulent autour de quatre segments : Distribution, Agence, Royaume-Uni (International) et Groupe. Le segment Distribution de la société comprend PSC Network Insurance Partners, qui offre des services de courtage en assurance-vie, et PSC Workers Compensation Services, qui offre des services de courtage en assurance. Le segment Agence propose des agences de souscription, notamment Chase Underwriting, Breeze Underwriting, Chase Travel et Medisure Indemnity Australia. Le segment Royaume-Uni (International) comprend Paragon International Insurance Brokers, Paragon Bermuda, Carroll's, Breeze Underwriting (UK), Chase Underwriting (UK), PSC UK Insurance Brokers, PSC Europe et les activités de Hong Kong. Le secteur Groupe de la société comprend les revenus et les investissements du groupe provenant d'actifs non opérationnels et tous les coûts nets du groupe qui ne sont pas récupérés par les secteurs opérationnels.

Secteur Assureurs et courtiers généralistes