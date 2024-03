Insurance House PSC est une société anonyme publique basée aux Émirats arabes unis et active dans le secteur de l'assurance. La société fournit ses produits et services principalement par le biais de neuf divisions, à savoir la division automobile, qui couvre les assurances automobiles privées et commerciales ; la division ingénierie, qui couvre les entrepreneurs tous risques, le montage tous risques, les installations des entrepreneurs, les chaudières et les appareils à pression, les équipements électroniques et la détérioration des stocks ; la division incendie, qui couvre l'incendie et les risques connexes, les biens tous risques, la couverture des banquiers, le bloc des bijoutiers, les pertes d'exploitation et le cambriolage ; Le segment maritime couvre les cargaisons par voie maritime, aérienne et terrestre ; la division responsabilité civile comprend la responsabilité civile, les fautes médicales, les indemnités pour accidents du travail et l'assurance contre les imprévus ; la division médicale couvre les assurances médicales individuelles et collectives ; le segment personnel couvre les assurances médicales, ménagères, de yacht et de voyage ; l'aviation couvre la coque d'avion ; et la division énergie couvre la construction sur terre et en mer, les pipelines et les usines de traitement du gaz.