Intact Financial Corporation est une société canadienne qui propose des assurances multirisques. Les secteurs d'activité de la société comprennent le Canada, les États-Unis et le Royaume-Uni et l'international. Le secteur Canada s'occupe de la souscription de contrats d'assurance automobile, habitation et entreprise auprès de particuliers et d'entreprises au Canada, distribués par l'intermédiaire d'un réseau de courtiers et directement auprès des consommateurs. Le segment UK & International s'occupe de la souscription de contrats d'assurance automobile, habitation, animaux de compagnie et entreprise auprès de particuliers et d'entreprises au Royaume-Uni, en Europe, en Irlande et au Moyen-Orient, ainsi qu'à l'échelle internationale. La société distribue des assurances par l'intermédiaire d'un réseau de partenaires et de courtiers ou directement aux consommateurs. Le segment américain se consacre à la souscription de contrats spécialisés, principalement auprès des petites et moyennes entreprises aux États-Unis. Au Canada, la société distribue des assurances sous la marque Intact Insurance par l'intermédiaire d'un réseau de courtiers.