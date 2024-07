Intact Gold Corp. est une société canadienne qui se consacre principalement à l'acquisition et à l'exploration d'intérêts dans des projets miniers. La société détient un intérêt de 100 % dans la propriété Belleterre Extrême-Orient et la propriété Ortona situées au Québec, Canada. Elle détient également un droit, un titre et un intérêt de 100 % dans la propriété Blackjack Gold (20 claims), située dans la division minière de Kenora en Ontario. La propriété Lac Gueret Sud est située au Québec.