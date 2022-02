L'action Intage s'envole après la proposition de rachat par Nippon Active Value Fund.

Données financières JPY USD EUR CA 2022 61 110 M 528 M 465 M Résultat net 2022 3 810 M 32,9 M 29,0 M Dette nette 2022 - - - PER 2022 18,2x Rendement 2022 2,00% Capitalisation 69 223 M 598 M 527 M Capi. / CA 2022 1,13x Capi. / CA 2023 1,10x Nbr Employés 3 080 Flottant 67,3% Graphique INTAGE HOLDINGS INC. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique INTAGE HOLDINGS INC. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 1 Dernier Cours de Cloture 1 751,00 JPY Objectif de cours Moyen 1 850,00 JPY Ecart / Objectif Moyen 5,65% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Noriaki Ishizuka Director & Deputy GM-Sales Kenji Iketani Manager-Business Administration Sonore Sugawa Chief Information Officer & Executive Officer Shinobu Aiba Chief Technology Officer & Executive Officer Shizue Kishi Independent Outside Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) INTAGE HOLDINGS INC. -0.46% 598 NIELSEN HOLDINGS PLC -12.29% 6 443 YOUGOV PLC -16.25% 2 014 FORRESTER RESEARCH, INC. -11.92% 999 MACROMILL, INC. -0.99% 374 FREAKOUT HOLDINGS, INC. -20.53% 208