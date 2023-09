Intapp, Inc, anciennement LegalApp Holdings, Inc, est une société de solutions logicielles basées sur le cloud. La société fournit des services à des entreprises de services professionnels et financiers aux États-Unis et à l'étranger, notamment des banques d'investissement, des sociétés de capital privé, des cabinets juridiques, comptables et de conseil. La Société a développé une plateforme logicielle qui comprend des applications et des solutions. La plateforme Intapp de la Société facilite la collaboration entre les équipes, numérise les flux de travail complexes pour optimiser l'exécution des transactions et des missions, et exploite l'IA pour aider à établir des relations et à générer de nouvelles affaires. La société propose deux solutions : DealCloud et OnePlace. DealCloud est une solution de gestion des transactions et des relations pour les sociétés de services financiers. OnePlace est une solution permettant de gérer tous les aspects du cycle de vie des clients et des missions d'un cabinet de services professionnels.

Secteur Logiciels