Intapp, Inc. est une société de solutions logicielles basées sur le cloud. La société fournit des solutions logicielles en nuage aux professionnels et au secteur des services financiers, notamment aux sociétés de capital-investissement, aux banques d'investissement, aux cabinets d'avocats, de comptables et de consultants. Sa plateforme Intapp est conçue pour moderniser ces entreprises. La plateforme facilite la collaboration entre les équipes, numérise les flux de travail complexes afin d'optimiser l'exécution des transactions et des missions, et exploite l'intelligence artificielle (IA) pour aider à entretenir les relations et à générer de nouvelles affaires. Les produits et solutions de la société comprennent DealCloud, des solutions de gestion du risque et de la conformité, des solutions de gestion opérationnelle et financière, des solutions de collaboration et des solutions d'intégration. DealCloud est une solution de gestion des transactions et des relations pour les entreprises de services financiers. La plateforme Intapp permet aux entreprises de gérer leurs défis en matière de risque et de conformité, tels que les conflits et l'indépendance, les murs éthiques et la conformité des employés.

Secteur Logiciels