Integer Holdings Corporation est une société de fabrication de dispositifs médicaux externalisés (MDO). La société dessert les marchés de la gestion du rythme cardiaque, de la neuromodulation, de l'orthopédie, du vasculaire, de la chirurgie avancée et de la médecine portable. Elle fournit des technologies médicales dans le monde entier. En outre, la société développe des batteries pour des applications sur les marchés de l'énergie, de l'armée et de l'environnement. Ses marques comprennent Greatbatch Medical, Lake Region Medical et Electrochem. La société a deux segments : Le secteur médical et le secteur non médical. Le secteur médical comprend les gammes de produits cardio et vasculaires, de gestion du rythme cardiaque, de neuromodulation et de chirurgie avancée, d'orthopédie et de produits médicaux portables. Le segment non médical comprend la ligne de produits Electrochem. Electrochem fournit des systèmes personnalisés d'alimentation par batterie et de gestion de l'énergie. Electrochem conçoit et fabrique des solutions personnalisées de batteries primaires (non rechargeables), qui sont utilisées sur les marchés de l'énergie, de l'armée et de l'environnement.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés