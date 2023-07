IntegraFin Holdings plc est une société basée au Royaume-Uni, qui fournit une plateforme d'investissement. Elle propose des services d'investissement aux conseillers financiers du Royaume-Uni et à leurs clients par le biais d'une technologie propriétaire, d'un service de qualité, d'une gamme d'enveloppes fiscales et d'un choix d'actifs. La plateforme Transact de la société est une plateforme d'investissement qui fournit une infrastructure permettant aux conseillers de mettre en œuvre des plans financiers aussi simplement et efficacement que possible. La société fournit une gamme d'enveloppes fiscalement avantageuses en interne, notamment des pensions, des obligations d'assurance-vie onshore, des obligations d'assurance-vie offshore et des comptes d'investissement généraux. Les filiales de la société comprennent Integrated Financial Arrangements Ltd, IntegraFin Services Limited, Transact IP Limited, Integrated Application Development Pty Ltd, IntegraFin Limited, IntegraLife UK Limited, IntegraLife International Limited, ObjectMastery (UK) Limited, IntegraFin (Australia) Pty Limited et Transact Trustees Limited.