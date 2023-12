IntegraFin Holdings plc est une société de plateforme d'investissement basée au Royaume-Uni. La société facilite toutes les activités d'épargne, de planification intergénérationnelle et d'investissement par le biais de la plateforme d'investissement Transact. Les activités de la société comprennent la fourniture de services d'administration d'investissements, la transaction d'assurance ordinaire à long terme et la souscription d'assurance-vie, ainsi que la technologie de back-office pour les conseillers. Elle fournit des services de garde, d'enveloppe fiscale, de négociation et de reporting. Elle permet à ses clients et à leurs familles, par l'intermédiaire de leur conseiller financier, de détenir leurs investissements, dans toutes les enveloppes fiscales, sur sa plateforme d'investissement externalisée. Elle propose une gamme d'enveloppes fiscales internes, notamment les pensions, les obligations d'assurance-vie onshore, les obligations d'assurance-vie offshore et les comptes d'investissement généraux. Elle donne accès à un éventail de types d'investissement, notamment des fonds communs de placement, des fonds d'investissement et des actions, des fonds négociés en bourse, des obligations d'État et des obligations, des fonds de capital-risque, des liquidités et des dépôts à terme.