IntegraFin Holdings plc est une société de plateforme d'investissement basée au Royaume-Uni. La société est l'opérateur de Transact, la plateforme d'investissement du Royaume-Uni pour les clients et les conseillers financiers du Royaume-Uni. La société opère à travers trois segments : Le segment des services d'administration des investissements comprend les services fournis par Integrated Financial Arrangements Ltd (IFAL), qui est le fournisseur du service global de Transact ; le segment des activités d'assurance et d'assurance-vie comprend IntegraLife UK Limited (ILUK) et IntegraLife International Limited (ILInt), des compagnies d'assurance qui fournissent le Transact Personal Pension, Executive Pension, Section 32 Buy-Out Bond, Transact Onshore et Offshore Bonds, et Qualifying Savings Plan sur la plateforme Transact ; Le segment des technologies de back-office pour les conseillers comprend Time4Advice (T4A), fournisseur de technologies de planification financière pour les conseillers et les sociétés de gestion de patrimoine via le système d'aide aux conseillers CURO.