Les actions d'IntegraFin bondissent grâce à l'augmentation des fonds gérés au deuxième trimestre

(Alliance News) - IntegraFin Holdings PLC a fait état mardi d'une augmentation du montant moyen des fonds quotidiens gérés au cours du deuxième trimestre de son exercice financier, mais a néanmoins déclaré qu'elle s'attendait à une baisse des revenus au cours du premier semestre de l'année.

IntegraFin est une société basée à Londres qui possède la plateforme d'investissement Transact. Les actions de la société cotée au FTSE 250 ont augmenté de 8,4 % à 278,20 pence mardi matin à Londres.

IntegraFin a déclaré que la moyenne quotidienne des fonds gérés pour le deuxième trimestre clos le 31 mars était de 53,8 milliards de dollars, soit une hausse de 2,5 % par rapport aux 52,5 milliards de dollars de la même période de l'année précédente.

IntegraFin a également fait état d'un nombre record de clients de la plateforme Transact, soit 228 000 à la fin du trimestre, en hausse de 4,6 % par rapport aux 218 000 clients de l'année précédente.

La collecte nette sur la plateforme Transact s'est élevée à 900 millions de livres sterling, pour une collecte brute de 1,8 milliard de livres sterling.

Malgré ces augmentations, la société a déclaré qu'elle s'attendait à un chiffre d'affaires de 66 millions de livres sterling pour le premier semestre de l'année. Ce chiffre est en légère baisse par rapport aux 67 millions de livres sterling de l'année précédente.

Le directeur général, Alex Scott, a déclaré : "La rétention des clients et des actifs sur la plateforme Transact reste très élevée. C'est le résultat de la combinaison d'une planification financière personnelle de haute qualité fournie par des conseillers agréés au Royaume-Uni, et du service que Transact offre à ses clients.

"En cette période de volatilité économique et de marché, les clients comptent plus que jamais sur leurs conseillers. Le récent budget britannique a également annoncé des mesures spécifiques qui permettront d'augmenter l'épargne dans les pensions britanniques. La demande de conseils de qualité ne peut donc que continuer à croître, et nous continuerons à soutenir les conseillers britanniques et à tirer parti de cette opportunité de marché".

Au cours du premier semestre de son exercice financier, la moyenne quotidienne des fonds gérés s'est élevée à 52,6 millions de livres sterling, en baisse par rapport aux 53 millions de livres sterling de l'année précédente.

IntegraFin publiera ses résultats complets pour le premier semestre de l'exercice 2023 le 26 mai.

