Diminution mécanique de revenus au premier semestre de 20% suite à l’arrêt des services pour la plateforme SeqOIA. Retraité de cet effet de base, la croissance ressort à 6% sur la période Croissance de l’ensemble des autres activités sont sur la période La trésorerie disponible atteint 2 835 k€ au 30 juin 2024

IntegraGen (FR0010908723 – ALINT – Eligible PEA PME), une société du groupe OncoDNA spécialisée dans la génomique du cancer et des maladies génétiques rares, qui réalise des analyses génomiques interprétables pour des laboratoires académiques et privés, annonce aujourd'hui son chiffre d’affaires, non audité, pour le premier semestre 2024.

Le chiffre d’affaires non audité du premier semestre s’élève à 4 530 k€, en baisse de 20% par rapport au premier semestre 2023. Ce recul s’explique par l’arrêt en février 2024 des activités de service pour la plateforme SeqOIA qui a internalisé ces activités, conformément aux termes du marché remporté par IntegraGen en 2018. Cette activité a ainsi généré 885 k€ au S1 contre 2 200 k€ lors du S1 2023.

Hors revenus provenant de cette plateforme, le chiffre d’affaires a progressé de 6% durant la période.

La position de trésorerie à fin juin 2024 s’élève à 2 835 k€, en diminution d’un million par rapport à la situation au 31 décembre 2023. Cette position inclut le solde restant dû pour 867 k€ du Prêt Garanti par l’Etat (PGE), obtenu en 2020 dans le cadre de la pandémie, que la société continue à rembourser à hauteur de 455 k€ par an. La variation observée durant le semestre écoulé s’explique par la variation des délais paiement des clients et les remboursements d’emprunts.

Avec un renforcement du carnet de commandes à fin juin 2024, les perspectives de croissance demeurent clairement établies sur la base de la dynamique commerciale actuelle, des contrats pluriannuels en place et des perspectives ouvertes par l’obtention, en janvier 2024, de la certification CLIA qui permet désormais à IntegraGen de réaliser des études pour les sociétés pharmaceutiques dans le cadre de leurs développements de nouvelles molécules innovantes.

Bernard Courtieu, Directeur Général d’IntegraGen, déclare : « Ce premier semestre, au cours duquel le contrat de cinq ans avec SeqOIA a pris fin, a constitué un challenge particulièrement exigeant pour IntegraGen. Nous l’avons relevé en concentrant nos efforts sur les activités générant les plus fortes marges. L’obtention de l’accréditation CAP et la certification CLIA (Clinical Laboratory Improvement Act) s’inscrit parfaitement dans cette stratégie en ouvrant à IntegraGen le marché à forte valeur ajoutée de l’industrie pharmaceutique. Parallèlement, IntegraGen a drastiquement réduit ses effectifs dans le cadre d’un processus global de réduction de coûts accéléré.

Les tout premiers résultats reflètent cette nouvelle dynamique avec une croissance des activités hors SeqOIA de 6% et un carnet de commandes en croissance de 11%. C’est donc avec détermination et confiance que la société aborde la période à venir. »

Les résultats financiers du premier semestre 2024 seront publiés le 20 octobre 2024.

A propos d’IntegraGen

IntegraGen est une société du Groupe OncoDNA spécialisée dans la génomique du cancer et des maladies génétiques. S'appuyant sur des équipes qualifiées et hautement expérimentées, IntegraGen est un acteur majeur dans les services de séquençage de l'ADN et les logiciels d'interprétation des données génomiques. La société gère l'un des plus grands laboratoires de NGS en France et opère pour des instituts de recherche d'excellence. Au sein du Groupe OncoDNA, IntegraGen valorise les possibilités offertes par le séquençage de haut débit avec pour mission d'offrir aux patients la promesse d'une médecine de précision. IntegraGen compte environ 42 employés et a généré 11,8 millions d'euros de revenus en 2023. Basée en France, IntegraGen fait partie du groupe belge OncoDNA qui est présent en Espagne, Royaume-Uni, Allemagne et travaille avec un réseau international de 35 distributeurs. Le groupe fournit également des tests de diagnostic et des outils d'interprétation clinique pour guider le traitement et le suivi des tumeurs solides de stade avancé et accélérer le développement de nouveaux médicaments contre le cancer.

IntegraGen est cotée sur Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0010908723 - Mnemo : ALINT - Eligible PEA-PME).

Pour plus d'informations, visitez le site www.integragen.com et suivez-nous sur LinkedIn ou Twitter.

