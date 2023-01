IntegraGen : Informations privilégiées / Information sur chiffre d'affaires annuel

Les résultats financiers de l'année 2022 seront publiés le 24 avril 2023.

A propos d'IntegraGen

IntegraGen est une société du Groupe OncoDNA spécialisée dans la génomique du cancer et des maladies génétiques. S'appuyant sur des équipes qualifiées et hautement expérimentées, IntegraGen est un acteur majeur dans les services de séquençage de l'ADN et les logiciels d'interprétation des données génomiques. La société gère l'un des plus grands laboratoires de NGS en France et opère pour des instituts de recherche d'excellence. Au sein du Groupe OncoDNA, IntegraGen valorise les possibilités offertes par le séquençage de haut débit avec pour mission d'offrir aux patients la promesse d'une médecine de précision. IntegraGen compte environ 55 employés et a généré 12,6 millions d'euros de revenus en 2022. Basée en France, IntegraGen fait partie du groupe belge OncoDNA qui est présent en Espagne, Royaume-Uni, Allemagne et travaille avec un réseau international de 35 distributeurs. Le groupe fournit également des tests de diagnostic et des outils d'interprétation clinique pour guider le traitement et le suivi des tumeurs solides de stade avancé et accélérer le développement de nouveaux médicaments contre le cancer.

IntegraGen est cotée sur Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0010908723 - Mnemo : ALINT - Eligible PEA-PME).

Pour plus d'informations, visitez le site www.integragen.com et suivez-nous sur LinkedIn ou Twitter.

