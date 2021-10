IntegraGen : Rapport semestriel 2021

RAPPORT SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2021 1

CHAPITRE 1 : ORGANES DE DIRECTION ET D'ADMINISTRATION IntegraGen est une société anonyme à conseil d'administration régie par le droit français, dont le siège social est situé au Genopole Campus 1, Genavenir, 5, rue Henri Desbruères, 91000 Evry. Au 30 juin 2021, le Conseil d'administration de la Société est composé de : M. Jean STÉPHENNE, Président du Conseil M. Bernard COURTIEU, Administrateur, Directeur général M. François BLONDEL, Administrateur, M. Alain DECLERCQ, Administrateur, Jean-Pol DETIFFE, Administrateur, M. François THOMAS, Administrateur.

Le Conseil d'administration se réunit occasionnellement en sous-comité « Audit ». M. Bernard COURTIEU, en sa qualité d'Administrateur Directeur général, exerce les pouvoirs de Direction Générale de la Société, conformément à l'article L225-51-1 du Code de commerce. Font partie du Comité de Direction au 30 juin 2021 : M. Bernard COURTIEU, Directeur Général ; M. Emmanuel MARTIN, Chief Operating Officer ; Mme Bérengère GENIN, Head of Academics, Research & Hospitals Business Unit ; Mme Laurence RIOT-LAMOTTE, Directeur Administratif et Financier ; M. Pierre FLAMANT, Chief Financial Officer ; Mme Catherine DAVID, Directeur Qualité ; Mme Céline MARTIN, HR Group ; M. Larry YOST, Directeur Général des Opérations USA. Les membres du Comité de Direction se réunissent au minimum une fois par semaine afin de faire le point sur les activités et les projets en cours. CHAPITRE 2 : RAPPORT D'ACTIVITÉ SUR LA PÉRIODE DU 1 er JANVIER AU 30 JUIN 2021 2.1Rappel de l'activité d'IntegraGen IntegraGen est une société du Groupe OncoDNA spécialisée en cancérologie et dans les maladies génétiques. S'appuyant sur des équipes qualifiées et hautement expérimentées, IntegraGen est un acteur majeur dans les services de séquençage de l'ADN et les logiciels d'interprétation des données génomiques. La société gère l'un des plus grands laboratoires de NGS en France et opère pour des instituts de recherche d'excellence. Au sein du Groupe OncoDNA, IntegraGen valorise les possibilités offertes par le séquençage de haut débit avec pour mission d'offrir aux patients la promesse d'une 3

médecine de précision. IntegraGen compte environ 50 employés et a généré 9 millions d'euros de revenus en 2020. Basée en France, IntegraGen est également présente aux États-Unis et fait partie du Groupe OncoDNA qui travaille avec un réseau international de 35 distributeurs. Le groupe fournit également des tests de diagnostic et des outils d'interprétation clinique pour guider le traitement et le suivi des tumeurs solides de stade avancé et accélérer le développement de nouveaux médicaments contre le cancer. IntegraGen est cotée sur Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0010908723 - Memo : ALINT - Eligible PEA- PME). Pour plus d'informations, visitez le site www.integragen.com et suivez-nous sur LinkedIn ou Twitter. 2.2Activités du 1er semestre 2021 Services Génomiques

Les activités de séquençage pour la R&D ont continué de progresser au premier semestre à un rythme modéré, portées par des projets à l'attention de clients réguliers. Les activités de séquençage pour les plateformes externes opérées par IntegraGen sont en croissance notamment de par la demande de séquençage liée à la pandémie. Les activités de recherche clinique en oncologie ont ralenti du fait de la pandémie.

Pour rappel, la société commercialise des logiciels d'interprétation et de services de consulting auprès de ses clients. Les ventes de logiciels sont en croissance mais ont affiché un développement limité au cours du premier semestre 2021, restreint par la pandémie qui a eu notamment pour conséquence le décalage de projets.

La société a rempli ses engagements auprès de ses clients et collaborateurs en veillant à ajuster rigoureusement ses ressources. L'équipe basée au laboratoire d'Évry et celle à l'Institut Pasteur ont poursuivi leur activité. 2.3Chiffres-clés et situation financière au 30 juin 2021 : résultats semestriels Principaux indicateurs - EN MILLIERS D'EUROS Au 30 juin 2021 Au 30 juin 2020 Var. % Chiffre d'affaires 5 014 4 706 +7% Résultat opérationnel avant impôts, amort. et dépréc. -331 248 (EBITDA) Résultat opérationnel avant impôts (EBIT) -447 132 Trésorerie 4 272 5 774 Compte de résultat (Annexe A) : 4

Le chiffre d'affaires du premier semestre 2021 s'élève à 5 014 K€, en hausse de 7% par rapport au premier semestre 2020 (4 706 K€). Hors refacturation de frais de personnel vers la maison-mère (172 K€), le chiffre d'affaires s'établit à 4 843 K€ soit une croissance de 3%. Ces chiffres excluent l'activité Diagnostic dont les actifs ont été cédés au début de l'année 2020. Après prise en compte des transferts de charges et des reprises sur amortissements et provisions, les produits d'exploitation s'établissent à 5 139 K€ contre 4 745 K€ au premier semestre 2020. Les charges d'exploitation s'élèvent à 5 586 milliers d'euros, en hausse de 21% par rapport au premier semestre 2020. Cette hausse s'explique par différents facteurs dont l'augmentation du coût des consommables, la refacturation de frais de personnel de la maison-mère (170 K€), l'augmentation des charges salariales par suite aux embauches réalisées ces douze derniers mois. A fin juin 2021, la société comptait 56 collaborateurs contre 47 un an auparavant. Cette hausse illustre également les investissements en Qualité dans le cadre des certifications du laboratoire d'Evry. Le résultat opérationnel avant impôts, amortissements et dépréciation (EBITDA) représente une perte de 331 milliers d'euros contre un gain de 248 milliers d'euros au premier semestre 2020, essentiellement sous l'effet de l'augmentation des charges opérationnelles. Après prise en compte des éléments exceptionnels nets de -3 milliers d'euros, le résultat est en perte de 411 K€ contre un bénéfice de 17 milliers d'euros au premier semestre 2020. Bilan (Annexe B) : La trésorerie s'élève, à fin juin 2021, à 4 271 milliers d'euros contre 5 124 milliers d'euros à fin décembre 2020. Cette variation s'explique principalement par la perte opérationnelle de la période et l'augmentation des stocks de matières premières. 2.4 Commentaires et Perspectives Perspectives 2021 : croissance confirmée Au cours des derniers mois et malgré un contexte particulier, IntegraGen a réussi à maintenir un niveau d'activité élevé, pour les services dédiés à la recherche comme pour la plateforme industrielle de séquençage à usage clinique. Sur base de l'important carnet de commande à fin juin 2021, la société prévoit une croissance plus soutenue de toutes ses activités pendant le second semestre 2021. Commentaire de Bernard Courtieu, Directeur Général d'IntegraGen L'activité a évolué en légère croissance malgré l'impact de la pandémie durant ce premier semestre. Cette période a été mise à profit pour exécuter les plans d'intégration avec OncoDNA suite au rapprochement initié l'année dernière. Sous la direction de Bernard Courtieu, promu CEO de OncoDNA en février, les équipes d'IntegraGen sont à présent totalement intégrées au groupe et collaborent efficacement à son développement. Les premières synergies de fonctionnement ont été réalisées comme attendu. Les équipes scientifiques et commerciales ont travaillé sur la mise au point de niveau produit innovant et le développement de nouveaux segments de marché dont les premiers effets pour IntegraGen sont attendus pour la fin du deuxième semestre. 5

