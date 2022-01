IntegraGen : et BIOASTER signent un accord de partenariat en génomique et transcriptomique

IntegraGen et BIOASTER collaborent depuis plusieurs années dans le cadre d'analyses génomiques et transcriptomiques. Animées par le souhait de renforcer cette relation, les deux entités ont conclu un accord de partenariat (Master Research Service Agreement) l'inscrivant dans la durée. Cet accord permettra de faciliter et d'accélérer les échanges entre les deux équipes, et de proposer ainsi des solutions intégrées, agiles et efficaces au service des industries de santé sur le territoire français.

Née en 2012 de l'initiative française des Instituts de Recherche Technologique (IRT), BIOASTERest une fondation à but non lucratif qui développe un modèle technologique unique et innovant pour répondre aux nouveaux enjeux de la microbiologie et des maladies infectieuses. Son objectif est d'associer le milieu académique et les entreprises pour développer et exécuter des projets de recherche collaboratifs à fort impact pour les patients.

Dans le cadre de la poursuite de son développement, BIOASTER souhaite s'appuyer sur des partenaires de référence, leaders dans leur domaine : ainsi, l'IRT peut proposer une offre technologique intégrée et adaptée aux besoins de ses projets de recherche, tant en termes de variété que de volume.

« IntegraGen nous a démontré ses capacités à répondre rapidement à nos besoins de séquençage et à nous remettre des données de qualité dans les meilleurs délais. Chez BIOASTER, nous sommes ravis de renforcer notre collaboration avec une équipe experte en qui nous avons pleinement confiance.» Adrien Saliou, B.Eng, PhD, Genomics and Transcriptomics Team Leader, OMICS Hub, BIOASTER.

« Notre collaboration avec BIOASTER repose sur la réactivité, la communication et le professionnalisme des équipes de nos deux entités. C'est un honneur pour IntegraGen d'être amené à contribuer au défi de la compréhension des mécanismes des systèmes biologiques et de la lutte contre les agents infectieux aux côtés d'un acteur clef en microbiologie, » Emmanuel Martin, Chief Operating Officer du groupe OncoDNA.

Share :

20 janvier 2022