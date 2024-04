Integragen : creuse sa perte nette en 2023 malgré un résultat d'exploitation amélioré

Integragen annonce une position de trésorerie à fin décembre 2023 de 2,87 millions d’euros contre 4,50 millions un an auparavant et juge que cette trésorerie "permettra de financer les besoins opérationnels et en matière d’investissement" en 2024. Cette biotech spécialisée dans la génomique du cancer et des maladies génétiques rares affiche une perte nette de 171 000 euros en 2023 contre 4 000 euros en 2022, malgré une perte d’exploitation réduite à 117 000 euros contre 139 000 euros en 2022, et un excédent brut d’exploitation toujours positif à 81 000 euros contre 62 000 euros.



" Les résultats 2023 démontrent que malgré l'arrêt ou la forte diminution des activités liées à la pandémie de Covid-19, IntegraGen a été en mesure de maitriser sa base de coûts pour maintenir un excédent brut d'exploitation positif, et cela malgré un contexte fortement inflationniste ", souligne le directeur général Bernard Courtieu. " 2024 sera un exercice qui marquera une forte évolution des activités d'IntegraGen avec le démarrage de l'activité à destination des sociétés pharmaceutiques dans le cadre du développement de leurs nouveaux médicaments, grâce à l'obtention de l'accréditation CAP (College of American Pathologists) et la certification CLIA (Clinical Laboratory Improvement Amendments). "