Integragen : des revenus 2022 en hausse de 16%

Integragen annonce que ses revenus 2022 s'élèvent à 13,1 millions d'euros, en hausse de 16% par rapport à l'année 2021. Hors refacturation de frais de personnel vers la maison-mère, le chiffre d'affaires s'établit à 12,5 millions d'euros comparé à 10,7 millions d'euros en 2021 soit une croissance de 17%. Cette croissance reflète une hausse de l'activité dans tous les segments de vente. Toutefois, le groupe accuse une perte de 4 000 euros sur cette année 2022 contre un bénéfice de 15 000 euros en 2021.



Les produits d'exploitation s'établissent à 13,4 millions d'euros contre 11,5 millions d'euros en 2021 après prise en compte des transferts de charges et des reprises sur amortissements et provisions et des subventions.



" Dans un contexte rendu délicat par la forte inflation touchant les réactifs et l'énergie, nous avons été en mesure de maintenir nos marges et dégager un excédent brut d'exploitation positif pour un chiffre d'affaires global de 12,5 millions d'euros " déclare Bernard Courtieu, Directeur Général d'Integragen.



En outre, le groupe annonce une trésorerie à fin décembre 2022 à 4,5 millions d'euros, soit une baisse de 274 000 euros par rapport à la situation au 31 décembre 2021.



Cette société du groupe OncoDNA spécialisée dans la génomique du cancer et des maladies génétiques rares, s'attend à une poursuite de la croissance des revenus en 2023 sur base du carnet de commandes à délivrer et de la tendance positive observée sur le marché auprès des donneurs d'ordres académiques et privés.