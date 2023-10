IntegraGen est spécialisé dans la recherche et l'identification de bio-marqueurs génétiques. En outre, le groupe développe une activité de développement et de commercialisation de produits et de services de diagnostic moléculaire essentiellement dans le domaine de l'oncologie. L'activité du groupe s'organise autour de 2 pôles : - prestations de services de recherche génomique : prestations de génotypage haut débit, de séquençage très haut débit et de génotypage moyen débit destinées aux institutions académiques de recherche et aux groupes pharmaceutiques ; - vente de solutions de diagnostic. 88% du CA est réalisé en France.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale