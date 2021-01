IntegraGen : Chiffre d'affaires 2020 de 9,0 M, en croissance de +10%, et position de trésorerie de 5,0 M au 31 décembre

Regulatory News:

IntegraGen (Paris:ALINT) (FR0010908723 – ALINT – Eligible PEA PME), société spécialisée dans le décryptage du génome humain, qui réalise des analyses génomiques interprétables pour des laboratoires académiques et privés, annonce aujourd'hui son chiffre d’affaires, non audité, pour l’année 2020.

Le chiffre d’affaires 2020 s’élève à 9,0 M€, contre 8,1 M€ à périmètre équivalent en 2019, soit une hausse de 10%.

Les activités sont en croissance sur la quasi-totalité des lignes de service. La croissance est très nette sur les ventes liées au partenariat avec le Groupement Coopératif de Santé (GCS) SeqOIA. Les prestations de services du laboratoire d’Evry progressent également, malgré le contexte de crise sanitaire qui a complexifié les prestations réalisées sur le site d’Evry. Enfin, l’activité liée à la plateforme de séquençage en microbiologie opérée pour l’Institut Pasteur, dont le contrat a été renouvelé en début d’année 2020, ressort aussi en progression. Sur le segment des logiciels, la croissance s’est accélérée au cours du second semestre pour atteindre 37% sur l’ensemble de l’année. Plus de 1600 échantillons ont été analysés en bio-informatique.

La trésorerie s’élève à 5,0 M€, comparée à 2,8 M€1 à fin 2019. La société a bénéficié de l’obtention d’un PGE de 1,8 M€ en mai 2020 et a généré des flux d’exploitation positifs au cours des 3 derniers semestres écoulés.

L’OPA amicale lancée par la société belge OncoDNA en septembre 2020 a abouti en novembre 2020 à la prise de contrôle d’OncoDNA sur le capital d’IntegraGen. OncoDNA est une société belge, acteur international reconnu dans la médecine de précision en oncologie. Elle a développé une offre pour les cliniciens qui permet de guider le choix du meilleur traitement pour des patients atteints de cancers avancés. Ce rapprochement permet de constituer un leader européen, opérant dans plus de cent pays en direct ou via des distributeurs, et employant plus de cent employés exclusivement au service de la génomique et de ses applications.

PERSPECTIVES 2021 : NOUVELLE DYNAMIQUE COMMERCIALE APRES LE RAPPROCHEMENT AVEC OncoDNA

Plusieurs facteurs permettent de confirmer la poursuite de la dynamique commerciale. Tout d’abord, le rapprochement avec OncoDNA générera des ventes sur de nouveaux segments et secteurs géographiques, sous l’effet des synergies commerciales identifiées. Par ailleurs, les contrats pluriannuels en place et l’augmentation des prises de commandes pour l’activité de prestations de séquençage soutiendront la croissance.

Bernard Courtieu, Directeur Général d’IntegraGen, déclare : « L’année 2020 a été exceptionnelle pour IntegraGen à plusieurs titres : les activités commerciales ont atteint une croissance à deux chiffres et la société a renforcé sa trésorerie malgré l’impact considérable de la crise sanitaire. Le rapprochement avec OncoDNA est un succès positionnant le nouvel ensemble comme leader européen dans l’analyse du génome humain. C’est un succès pour l’ensemble des acteurs et partenaires, mais avant tout pour les patients atteints de cancer qui se verront proposer de nouvelles solutions au travers d’une offre complète alliant tests de laboratoire et logiciels dans le domaine de l’oncologie. »

Les résultats financiers de l’année 2020 seront publiés le 15 avril 2021 (avant ouverture des marchés financiers).

A propos d’IntegraGen

IntegraGen est une société spécialisée dans l’analyse du génome humain, et réalise des analyses adaptées et rapidement interprétables pour des laboratoires académiques et privés. Pour la prise en charge des cancers, qui se caractérisent par un dérèglement génétique des cellules, IntegraGen fournit aux chercheurs et aux médecins des outils universels et individualisés de guidage thérapeutique leur permettant d’adapter le traitement au profil génétique du patient.

IntegraGen compte 51 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 9,0 M€ en 2020. Basée au Génopole d’Evry, IntegraGen est également implantée aux Etats-Unis à Cambridge, MA. IntegraGen est cotée sur Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0010908723 - Mnémo : ALINT - Eligible PEA-PME).

Plus d’informations sur le site internet : www.integragen.com

_______________

1 Avant prise en compte de l’endettement

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210111006038/fr/