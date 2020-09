IntegraGen : - Résultats du 1er semestre 2020

Excédent brut d’exploitation (EBITDA) positif pour le deuxième semestre consécutif, soutenu par la croissance du chiffre d’affaires (+15% à périmètre comparable)

Perspectives 2020 : confirmation d’une forte croissance attendue

Résultats semestriels

Principales avancées opérationnelles

Offre amicale de OncoDNA sur le capital d’IntegraGen

IntegraGen (FR0010908723 – ALINT –Éligible PEA PME), société spécialisée dans le décryptage du génome humain, qui réalise des analyses pertinentes et rapidement interprétables pour des laboratoires académiques et privés, annonce aujourd'hui ses résultats du premier semestre 2020, les comptes ayant été arrêtés par le Conseil d'administration du 17 septembre 2020.

Principaux indicateurs - EN MILLIERS D’EUROS Au 30 juin 2020 Au 30 juin 2019 Var. % Chiffre d’affaires 4 706 4 165 +13% Total produits d’exploitation 4 745 4 183 +13% Résultat opérationnel avant impôts, amort. et dépréc. (EBITDA) 248 -325 Résultat opérationnel avant impôts (EBIT) 132 -484 30 juin 2020 30 juin 2019 Situation nette de trésorerie - EN MILLIERS D’EUROS 5 730 2 583

Bernard Courtieu, Président-Directeur Général d’IntegraGen, déclare : « Les résultats d’IntegraGen au premier semestre 2020 confirment la performance du second semestre 2019, avec un excédent brut d’exploitation positif. Nous annonçons également un chiffre d‘affaires en croissance de 15% à périmètre comparable dans un contexte rendu particulièrement complexe par la crise sanitaire du deuxième trimestre. Cette performance confirme la justesse de notre modèle de focalisation sur la génomique et a été permise par la confiance et la fidélité de nos clients, ainsi que par les efforts et le dévouement de l’ensemble des employés d’IntegraGen.

Enfin, nous sommes très heureux de pouvoir mener le projet de rapprochement industriel et commercial avec la société belge OncoDNA. En effet, la complémentarité de nos actifs va nous permettre de créer un leader européen sur les marchés des services génomiques et d’accélérer nos ambitions internationales tout en pérennisant et développant les emplois au sein des deux sociétés. »

Éléments Financiers

Compte de résultat

en milliers d'euros S1 2020 S 2019 Chiffre d'affaires 4 706 4 165 Subventions d'exploitation

et autres revenus 39 18 Total produits 4 745 4 183 Excédent brut d'exploitation (EBITDA) 248 (326) Dotation aux amortissements et provisions (116) (159) Résultat d'exploitation 132 (484) Résultat financier 3 13 Résultat opérationnel (166) (122) Impôts (CIR) 47 54 Résultat net 17 (538)

Le chiffre d’affaires du premier semestre 2020 ressort en hausse de 15% à 4 706 milliers d’euros à périmètre comparable contre 4 102 milliers d’euros au cours de la même période en 2019, hors revenus de l’activité Diagnostic dont les actifs ont été cédés au début de l’année 2020. Après prise en compte des transferts de charges et des reprises sur amortissements et provisions, les produits d’exploitation s’établissent à 4 745 milliers d’euros contre 4 183 milliers d’euros au premier semestre 2019, dont 62 milliers d’euros de revenus de diagnostic.

Les charges d’exploitation s’élèvent à 4 613 milliers d’euros, en recul de 1% par rapport au premier semestre 2019. L’optimisation des ressources permet, pour le deuxième semestre consécutif d’atteindre l’équilibre. Les coûts de réactifs restent stables. A fin juin 2020, la société comptait 47 collaborateurs.

Le résultat opérationnel avant impôts, amortissements et dépréciation (EBITDA) représente ainsi un gain de 248 milliers d’euros au premier semestre 2020, contre une perte de 326 milliers d’euros au premier semestre 2019. Le résultat opérationnel avant impôts fait état d’un gain de 132 milliers d’euros, également en très nette amélioration par rapport à la même période de 2019 (-484 milliers d’euros).

Après prise en compte d’un résultat exceptionnel de -166 milliers d’euros et du Crédit d’Impôt Innovation (CII) afférent aux travaux de recherche menés durant la période, le résultat net est un bénéfice de 17 milliers d’euros, contre une perte de 538 milliers d’euros au premier semestre 2019.

Bilan

en milliers d'euros Au 30 juin

2020 Au 31 décembre

2019 Actifs immobilisés 964 1 057 Stocks 455 290 Créances d'exploitation 1 927 1 827 Créances diverses 387 767 Trésorerie 5 774 2 807 Actif circulant 8 544 5 691 Ecart conversion 0 TOTAL ACTIF 9 508 6 748 en milliers d'euros Au 30 juin

2020 Au 31 décembre

2019 Capitaux propres 2 525 2 509 Avances conditionnées 47 47 Provisions pour risques et charges 193 139 Dettes financières 2 027 241 Dettes d'exploitation 3 055 1 839 Dettes diverses 1 646 1 971 Ecart conversion 13 2 TOTAL PASSIF 9 508 6 748

La trésorerie nette d’IntegraGen s’élève, à fin juin 2020, à 5 730 milliers d’euros contre 2 749 milliers d'euros à fin décembre 2019.

Cette variation s’explique principalement par l’obtention d’un Prêt Garanti par l’État (PGE) de 1 800 milliers d’euros, par la mise en place de diverses mesures d’adaptation visant la préservation de la trésorerie durant la pandémie de Covid-19 et par les flux générés par les opérations courantes.

Activité

Services Génomiques



La croissance des ventes provient de la hausse de l’ensemble des activités de séquençage, en particulier la plateforme SeqOIA (+33%), l’activité relative aux plateformes externalisées (+18%), et, enfin, les prestations dédiées aux laboratoires de recherche et aux équipes en charge de la recherche clinique (+9%).

Software



Pour rappel, la société commercialise des logiciels d’interprétation et de services de consulting auprès de ses clients. Les ventes de logiciels sont en croissance mais ont affiché un développement limité au cours du premier semestre 2020, restreint par la pandémie qui a eu notamment pour conséquence le décalage de projets.



En mars dernier, la société a annoncé que le Dana-Farber Cancer Institute, centre de référence aux Etats Unis, utiliserait MERCURYTM, le logiciel propriétaire d’IntegraGen, dans leur processus d’analyse et de reporting de données de séquençage de tumeurs chez des patients atteints de cancer.

Impact de la crise sanitaire



La société a rempli ses engagements auprès de ses clients et collaborateurs en veillant à ajuster rigoureusement ses ressources. L’équipe basée au laboratoire d’Évry et celle basée à l’Institut Pasteur ont poursuivi leur activité. Les opérations du laboratoire SeqOIA ont été suspendues quelques semaines. La société a mis en place un plan de continuité, incluant des dispositifs de télétravail pour toutes les équipes informatiques et commerciales mais également, dès le 20 mars, la mise en place de mesures de chômage partiel pour quelques personnes ainsi que le report de paiement de certaines charges. Elle a, par ailleurs, obtenu un Prêt Garanti par l’Etat auprès de la Société Générale, d’un montant de 1 800 milliers d’euros, de façon à préserver la trésorerie et faire face à tout risque.

Perspectives 2020 : croissance confirmée



IntegraGen a réussi au cours des derniers mois à maintenir un niveau d’activité élevé, pour les services dédiés à la recherche comme pour la plateforme industrielle de séquençage à usage clinique. La société prévoit une accélération des ventes de logiciels dans les prochains mois et la poursuite de ses efforts commerciaux en vue de mettre en place de nouveaux partenariats solides et durables avec de grands instituts de recherche, tel que le Dana-Farber Cancer Institute avec lequel la collaboration se met progressivement en place depuis le mois de mars 2020.

Offre publique d’achat amicale de ONCO DNA

Le 9 juillet 2020, OncoDNA SA et IntegraGen SA ont annoncé avoir signé le 8 juillet 2020 un accord aux termes duquel la société belge OncoDNA a déposé un projet d’offre publique d’achat amicale en numéraire portant sur les actions d’IntegraGen, dont les titres sont admis aux négociations sur le marché Euronext Growth d’Euronext Paris, au prix unitaire de 2,20 €, valorisant 100% des titres IntegraGen à hauteur de 14,5 M€.

L’Autorité des Marchés Financiers (AMF) et le ministère de l’économie en charge de faire respecter la réglementation applicable aux investissements étrangers en France ont approuvé cette offre dont le lancement a été effectué le 17 septembre 2020.

OncoDNA est une société belge et un acteur international reconnu dans la médecine de précision en oncologie. Elle a développé une offre pour les cliniciens qui permet de guider le choix du meilleur traitement pour des patients atteints de cancers avancés. OncoDNA fournit aussi des solutions de suivi en biopsie liquide afin de mieux contrôler l’évolution de la maladie.

Le rapprochement entre les deux sociétés permettra, notamment, de créer un leader européen des services génomiques, présent en France, Belgique et Espagne et employant plus de 100 collaborateurs.

A propos d’IntegraGen

IntegraGen est une société spécialisée dans l’analyse du génome humain, et réalise des analyses adaptées et rapidement interprétables pour des laboratoires académiques et privés. Pour la prise en charge des cancers, qui se caractérisent par un dérèglement génétique des cellules, IntegraGen fournit aux chercheurs et aux médecins des outils universels et individualisés de guidage thérapeutique leur permettant d’adapter le traitement au profil génétique du patient.

IntegraGen compte quarante-sept collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 8,3 M€ en 2019. Basée au Génopole d’Evry, IntegraGen est également implantée aux Etats-Unis à Cambridge, MA. IntegraGen est cotée sur Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0010908723 - Mnémo : ALINT - Eligible PEA-PME).

