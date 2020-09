Integragen : l'OPA démarre ce jeudi

17/09/2020 | 09:52

L'AMF a fait connaitre que l'offre publique d'achat (OPA) visant les actions Integragen, déposée par Oddo BHF pour le compte de la société belge OncoDNA, au prix unitaire de 2,20 euros, sera ouverte du 17 septembre au 21 octobre inclus.



L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir la totalité des actions émises ou susceptibles d'être émises avant la clôture de l'offre, non détenues par lui et ne faisant pas l'objet d'une obligation de conservation, soit un maximum de 5.016.832 actions.



L'offre sera caduque s'il ne détient pas, seul ou de concert à sa clôture, un nombre d'actions représentant une fraction du capital ou des droits de vote supérieure à 50%. L'initiateur n'a pas l'intention de mettre en oeuvre de retrait obligatoire.



