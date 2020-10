Intgragen : 1,92 million d'actions apportées à l'OPA

23/10/2020 | 10:10

Euronext Paris a fait connaître à l'AMF qu'au 21 octobre, date ultime fixée pour le dépôt par les intermédiaires financiers des ordres présentés à l'OPA initiée par OncoDNA visant les actions Integragen, elle a reçu en dépôt 1.918.747 actions.



Au total, OncoDNA détient ainsi 3.897.110 actions représentant autant de droits de vote, soit 59,10% du capital et des droits de vote d'Integragen. La condition minimale de détention étant satisfaite, l'offre a une suite positive.



Le règlement-livraison de l'offre interviendra selon le calendrier communiqué par Euronext Paris. Une publication ultérieure précisera les dates et la durée de la réouverture de l'offre conformément aux dispositions du règlement général.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.