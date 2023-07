Integral Ad Science Holding Corp, anciennement Integral Ad Science Holding LLC, est une société de vérification de la publicité numérique. La société propose une plateforme technologique basée sur le cloud et des informations. Elle fournit une mesure et une vérification indépendantes de la publicité numérique sur tous les appareils, canaux et formats, y compris le bureau, le mobile, la télévision connectée (CTV), les réseaux sociaux, l'affichage et la vidéo. Sa métrique Quality Impressions accréditée par le Media Rating Council (MRC) est conçue pour vérifier que les publicités numériques sont servies à une personne plutôt qu'à un bot, dans un environnement à l'écran. Elle aide les annonceurs dans leur publicité et mesure l'engagement des consommateurs dans les campagnes sur toutes les plateformes. Elle s'intègre aux plateformes publicitaires et technologiques, notamment Amazon, Facebook, Google, Instagram, LinkedIn, Microsoft, Snap, Spotify, Twitter, Verizon Media, Xandr et YouTube. Sa plateforme utilise des technologies d'intelligence artificielle (IA) et d'apprentissage automatique (ML) pour traiter les transactions Web.

Secteur Publicité et marketing