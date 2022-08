Musk cible les entreprises de technologie publicitaire dans le procès intenté à Twitter au sujet de l'opération de rachat.

Twitter a poursuivi le PDG de Tesla, qui a accusé Twitter de cacher des informations sur la façon dont il calcule le pourcentage de bots sur le service, pour avoir tenté de se retirer de l'accord de 44 milliards de dollars. Le procès est prévu pour le 17 octobre.

Les avocats de Musk ont cité à comparaître Integral Ad Science (IAS) et DoubleVerify pour tout document ou communication sur leur implication dans l'examen des comptes ou leur participation à tout processus d'audit de la base d'utilisateurs de Twitter.

IAS et DoubleVerify, qui sont toutes deux basées à New York, utilisent une technologie pour vérifier de manière indépendante que les publicités numériques sont vues par des personnes réelles. Les annonceurs utilisent ces services pour s'assurer que les publicités qu'ils paient sont vues par des clients potentiels et non par des robots automatisés.

Twitter, IAS et DoubleVerify n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Dans une contre-attaque au début du mois, Musk a affirmé que le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens monétisables de Twitter était inférieur de 65 millions à ce que l'entreprise avait annoncé. Twitter a déclaré qu'elle s'en tenait à ses divulgations.

Ce chiffre mesure les utilisateurs qui se connectent à Twitter via le site Web ou des applications capables de diffuser des publicités ou d'utiliser des produits payants tels que des abonnements, selon les documents déposés par Twitter.