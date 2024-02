Integral Corp est une société basée au Japon qui se consacre principalement à l'investissement en actions et à la gestion, ainsi qu'à d'autres activités liées à l'investissement. La société est engagée dans la création et la gestion de fonds d'investissement privés, principalement dans le but d'investir dans des sociétés par actions non cotées.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds