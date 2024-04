(Correction du cours de l'action)

(Alliance News) - NARF Industries PLC a obtenu un contrat de 500 000 USD avec l'Office of Cybersecurity Energy Security & Emergency Response du ministère américain de l'énergie, afin de renforcer les "infrastructures critiques" du pays.

Les actions de la société de cybersécurité ont chuté de 2,0 % à 1,25 pence chacune à Londres lundi après-midi.

La NARF, dont le siège est à Londres, rejoindra une équipe travaillant sur un projet de trois ans appelé DISCOVER, qui signifie Digital Twin Security & Code Verification (sécurité des jumeaux numériques et vérification des codes). Ce projet de cybersécurité est axé sur le réseau électrique, les services publics, les pipelines et les sources d'énergie renouvelables.

Dirigée par la Tandon School of Engineering de l'université de New York, l'équipe comprend également la compagnie d'électricité et de gaz Con Edison Inc, l'université de l'Illinois et l'université d'État de Pennsylvanie.

"Le rôle intégral de la NARF dans le projet est de définir une voie de transition vers le marché pour DISCOVER afin de rendre la technologie accessible à un large éventail de services publics et de propriétaires d'actifs avec une grande variété de contraintes et de cas d'utilisation", a expliqué la NARF.

Steve Bassi, directeur général, a ajouté : "La NARF recevra environ 10 % de la subvention de 4,8 millions de dollars sur trois ans, mais notre plus grande victoire est d'avoir été choisie pour faire partie d'une équipe aussi illustre.

"Ces initiatives passionnantes visant à atténuer les risques et à renforcer la résilience des infrastructures énergétiques critiques utiliseront des méthodologies de pointe conçues par des leaders mondiaux pour évaluer les mises à jour de logiciels et de microprogrammes avant leur intégration dans des dispositifs réels au sein des systèmes électriques".

Par Emily Parsons, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.