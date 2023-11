Integral Diagnostics Limited est un fournisseur de services d'imagerie médicale basé en Australie et en Nouvelle-Zélande. Il fournit des services de diagnostic aux patients et à leurs référents en Australie et en Nouvelle-Zélande. Elle exploite des marques dans quatre États australiens : Lake Imaging dans le Victoria, X-Ray Group dans le VIC/NSW, South Coast Radiology, Peloton Radiology et Imaging Queensland dans le Queensland et Apex Radiology en Australie occidentale. Elle opère également en Nouvelle-Zélande sous les marques Astra Radiology, SRG Radiology, Horizon Radiology et Trinity MRI. Lake Imaging propose un service de radiologie privé aux patients du centre et de l'ouest de l'État de Victoria. South Coast Radiology fournit des services d'imagerie médicale et des soins aux patients des communautés de la Gold Coast et de Tweed Heads. Imaging Queensland est un fournisseur de services d'imagerie diagnostique avancés et de formation en radiologie dans tout le Queensland. Apex Radiology fournit des services d'imagerie diagnostique aux patients des communautés rurales et régionales.

Secteur Installations et services en soins de santé