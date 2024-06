Integrated Cyber Solutions Inc. est un fournisseur de services de sécurité gérés et intégrés. La technologie de l'entreprise intègre et met en corrélation des données provenant de systèmes multiples, fournissant ainsi une source unique et compréhensible pour l'entreprise. Elle transforme également les données brutes en informations exploitables. Ses cyber-services comprennent les tests de pénétration, la gestion des vulnérabilités, la cyber-formation et la gestion de la détection et de la réponse. Son service de test de pénétration consiste en une attaque simulée de l'infrastructure et des applications des technologies de l'information (TI). La gestion des vulnérabilités de la société permet d'identifier et de hiérarchiser les vulnérabilités de l'infrastructure informatique. Sa plateforme utilise également des algorithmes d'apprentissage automatique pour analyser et identifier les courriels d'hameçonnage, aidant ainsi les organisations à détecter et à prévenir les cyber-attaques potentielles. Ses services gérés de détection et de réponse fournissent une surveillance continue de l'infrastructure pour identifier et répondre aux menaces potentielles en temps réel.

Secteur Services et conseils en informatique