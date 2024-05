Integrated Diagnostics Holdings PLC est une entreprise de soins de santé grand public. La société opère au Moyen-Orient et en Afrique, avec des activités en Égypte, en Jordanie, au Soudan et au Nigeria. Elle propose des services d'immunologie, de microbiologie, d'hématologie, d'endocrinologie, de chimie clinique, de biologie moléculaire, d'histopathologie, de génétique, de radiologie et autres. Les marques de la société comprennent Al Borg Scan, Al Mokhtabar, Ultralab, Biolab, Echo-Lab et d'autres. Elle opère dans environ 552 succursales. Elle propose plus de 3 000 tests de diagnostic, allant des tests de routine aux tests avancés. Les tests les plus courants concernent le cholestérol, le diabète, la grossesse et la toxicomanie. Par l'intermédiaire d'Al Borg Scan, elle offre une gamme complète de services de radiologie, notamment l'imagerie par résonance magnétique (IRM), la tomodensitométrie (CT), la tomographie par émission de positons (PET-CT), l'électromyographie (EMG), l'électrocardiogramme (ECG), l'électroencéphalogramme (EEG), l'échographie, la radiographie, les mammographies et les installations de laboratoire de cathétérisme.

Secteur Installations et services en soins de santé