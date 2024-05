Integrated Micro-Electronics Inc. (IMI) est un fournisseur de services de fabrication électronique (EMS) et de services d'assemblage et de test de semi-conducteurs de puissance. La société opère par segments, notamment aux Philippines, à Singapour/Chine, en Bulgarie, en République tchèque, au Mexique, aux États-Unis et au Japon. IMI exporte des assemblages de cartes de circuits imprimés (PCBA), des assemblages de puces, des sous-ensembles électroniques, des produits de construction de boîtes et des systèmes de boîtiers. Elle propose également une gamme de solutions, notamment en matière de conception et de développement de produits, de tests et de développement de systèmes, d'automatisation, d'ingénierie de fabrication avancée et d'assemblage de modules de puissance, entre autres. L'entreprise dessert des marchés diversifiés, tels que les secteurs de l'automobile, de l'industrie, de la médecine, des dispositifs de stockage et de l'électronique grand public, ainsi que des produits non électroniques (notamment des automobiles, des motos et des panneaux solaires) ou des pièces, des composants ou des matériaux de produits non électroniques, et fournit des services de technologie de l'information.