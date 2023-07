Integrated Research Limited est une société basée en Australie qui fournit des solutions de gestion de l'expérience utilisateur et des performances pour les transactions de paiement et les systèmes collaboratifs. La société est engagée dans la conception, le développement, la mise en œuvre et la vente de systèmes et de logiciels informatiques de gestion des applications pour l'informatique critique, les réseaux de communication unifiés et les réseaux de paiement. Elle propose une plateforme de cloud hybride évolutive et en temps réel pour optimiser les opérations des systèmes critiques et améliorer l'expérience des utilisateurs grâce à des informations intelligentes et exploitables. Ses secteurs d'activité comprennent les Amériques, l'Europe, l'Asie-Pacifique et Corporate Australia. La gamme de produits de la société comprend Collaboration, Infrastructure et Transact. Son produit Collaboration surveille et dépanne ses communications unifiées. Son produit Transact analyse les données de transaction et optimise l'environnement des paiements. Son produit Infrastructure optimise l'infrastructure critique pour une base solide.

Secteur Logiciels