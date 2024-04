Integrated Solutions Technology Inc. est une société basée à Taïwan qui se consacre principalement au service technique et au commerce de circuits intégrés (CI) et à la conception d'applications de circuits électroniques. Ses principaux produits sont les circuits intégrés de pilotage d'écran nématique super torsadé (STN) et nématique torsadé (TN), les circuits intégrés de pilotage de papier électronique et les circuits intégrés de pilotage d'écran à diode électroluminescente organique à commande passive (PMOLED). L'entreprise fournit principalement des services en Chine continentale et à Taïwan.