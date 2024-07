Integrated System Credit Consulting Fintech SpA est une société de gestion de crédit basée en Italie. La société se concentre sur le recouvrement des créances et la gestion du crédit sur le marché des prêts non productifs. Ses services sont divisés en Due Diligence et acquisition, recouvrement téléphonique, recouvrement à domicile et master legal. La Société propose la recherche et l'identification de portefeuilles à acheter, la gestion du recouvrement à l'amiable et la gestion du recouvrement par voie judiciaire. La société a développé une plateforme logicielle pour soutenir toutes les étapes du flux de travail telles que le chargement des données ainsi que l'analyse technique et qualitative des situations de recouvrement individuelles. Integrated System Credit Consulting Fintech SpA opère localement.