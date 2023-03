ISCC Fintech renoue avec les bénéfices et triple son chiffre d'affaires en 2022

(Alliance News) - Integrated System Credit Consulting Fintech Spa a déclaré avoir clôturé l'année 2022 avec un bénéfice de 263 474 euros, contre une perte nette de 306 328 euros en 2021.

Le résultat consolidé a été particulièrement alourdi par l'augmentation des frais généraux de la filiale Lawyers StA Srl en raison des actions d'amélioration menées à partir de septembre 2022 pour la gestion efficace de la croissance du portefeuille de prêts NPL confiés à la récupération judiciaire, avec le décalage conséquent par rapport au flux de revenus que ces actions permettront dans les périodes à venir.

Les revenus pour l'exercice 2022 se sont élevés à 4,8 millions d'euros, contre 1,3 million d'euros l'année précédente. Les revenus proviennent du traitement et de l'évaluation des portefeuilles de prêts NPL, résultant des activités de recouvrement à l'amiable - principalement de Phone Collection - et en justice, par le biais de

Les revenus provenant des plans de remboursement, du recouvrement des frais et des règlements s'élèvent à 1,5 million d'euros, contre 1,0 million d'euros en 2021, et ceux provenant de la revente de portefeuilles s'élèvent à 2,9 millions d'euros, contre 310 489 euros en 2021.

L'Ebitda a augmenté à 1,2 million d'euros, contre 30 172 euros l'année précédente.

Les capitaux propres au 31 décembre 2022, après comptabilisation du résultat de l'exercice et des variations des réserves, s'élevaient à 14,4 millions d'euros, soit le même montant qu'à la fin de l'année 2021.

La position financière nette au 31 décembre 2022 était positive et s'élevait à 4,3 millions d'euros, contre 12,0 millions d'euros à la fin de 2021, et comprenait des liquidités et des équivalents de liquidités de 5,6 millions d'euros, contre 13,4 millions d'euros en 2021.

