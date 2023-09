Integrated Ventures, Inc. est une société de participation diversifiée qui développe, acquiert, exploite et investit dans des entreprises axées sur le commerce électronique, le divertissement, les technologies de l'information, la conception de centres de données et l'exploitation minière de crypto-monnaies. La société se concentre sur les applications blockchain, les technologies de l'information, le minage de crypto-monnaie qui comprend l'exploitation minière, la conception, la gestion et l'exploitation des centres de données et des centrales électriques. Ses activités comprennent le minage de crypto-monnaies et la vente au détail d'équipements de minage.